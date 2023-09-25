В Харьковской области "накрыли" агентурную сеть российского гру
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила в понедельник, что обезвредила агентурную сеть рф, которая собирала компромат на военных ВСУ и корректировала вражеские удары по Харькову, передает УНН.
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"Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали агентурную сеть главного управления генштаба вс рф (известного как гру), которая действовала на территории Харьковской области", - говорится в сообщении.
Как отметили в СБУ, злоумышленники собирали маршруты перемещения колонн военной техники, в том числе железнодорожным сообщением, и разведданные о геолокации укрепрайонов Сил обороны.
"Среди особых задач вражеской агентуры был сбор компромата на военнослужащих ВСУ, которые находятся на прифронтовых территориях области", - сообщили в СБУ.
Больше всего российская разведка, как указано, концентрировалась на действующих должностных лицах местных военкоматов и военно-врачебных комиссий.
"Кроме того, российские агенты отслеживали последствия воздушных ударов рф по Харькову, а затем выходили на места «прилетов» для их фиксации и направления «отчета» оккупантам", - отметили в спецслужбе.
В результате спецоперации СБУ, как сообщается, задокументировала преступные действия 4-х участников российской агентурной сети и задержали их по местам жительства. По данным следствия, руководство вражеской группой дистанционно осуществлял бывший местный житель, который в начале полномасштабного вторжения рф сбежал в россию.
"Там его завербовали кадровые сотрудники гру и поставили ему задачу по созданию собственной агентурной сети в Харькове. В ее состав он привлек четырех своих знакомых из города, среди которых таксист и работница местного газоснабжающего предприятия", - указали в СБУ.
Трем задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Еще одному фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УКУ. Задержанные находятся под стражей.
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