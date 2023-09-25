На Харківщині "накрили" агентурну мережу російського гру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Служба безпеки України повідомила у понеділок, що знешкодила агентурну мережу рф, яка збирала компромат на військових ЗСУ і коригувала ворожі удари по Харкову, передає УНН.
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"Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували агентурну мережу головного управління генштабу зс рф (відомого як гру), яка діяла на території Харківщини", - ідеться у повідомленні.
Як зазначили у СБУ, зловмисники збирали маршрути переміщення колон військової техніки, у тому числі залізничним сполученням, та розвіддані про геолокації укріпрайонів Сил оборони.
"Серед особливих завдань ворожої агентури був збір компромату на військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на прифронтових територіях області", - повідомили у СБУ.
Найбільше російська розвідка, як вказано, концентрувалася на чинних посадовцях місцевих військкоматів та військово-лікарських комісій.
"Окрім того, російські агенти відслідковували наслідки повітряних ударів рф по Харкову, а потім виходили на місця «прильотів» для їх фіксації та направлення «звіту» окупантам", - зазначили у спецслужбі.
У результаті спецоперації СБУ, як повідомляється, задокументувала злочинні дії 4-х учасників російської агентурної мережі і затримали їх за місцями проживання. За даними слідства, керівництво ворожою групою дистанційно здійснював колишній місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення рф втік до росії.
"Там його завербували кадрові співробітники гру та поставили йому завдання щодо створення власної агентурної мережі у Харкові. До її складу він залучив чотирьох своїх знайомих з міста, серед яких таксист та працівниця місцевого газопостачального підприємства", - вказали у СБУ.
Трьом затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Ще одному фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ. Затримані перебувають під вартою.
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