В Харьковской области человеческие останки обнаружили в сточной трубе

Сточная труба, в которой обнаружены фрагменты костей и одежды, примыкает к пруду "Шматово".

Полицейским удалось установить личность покойного. Им оказался местный житель 1959 года. Мужчина исчез в марте 2019 года, уехав из дома на своем авто. С тех пор местонахождение его было неизвестно.

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Полиция начала досудебное расследование (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство). Устанавливаются обстоятельства смерти человека.

Напомним, в Киеве обнаружили тело женщины под многоэтажкой.