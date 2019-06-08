В Харьковской области человеческие останки обнаружили в сточной трубе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В пгт. Ольшаны Дергачевского района Харьковской области в сточной трубе обнаружены человеческие останки. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Сточная труба, в которой обнаружены фрагменты костей и одежды, примыкает к пруду "Шматово".
Полицейским удалось установить личность покойного. Им оказался местный житель 1959 года. Мужчина исчез в марте 2019 года, уехав из дома на своем авто. С тех пор местонахождение его было неизвестно.
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Полиция начала досудебное расследование (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство). Устанавливаются обстоятельства смерти человека.
Напомним, в Киеве обнаружили тело женщины под многоэтажкой.