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На Харківщині людські останки виявили у стічній трубі

На Харківщині людські останки виявили у стічній трубі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. У смт. Вільшани Дергачівського району Харківської області у стічній трубі виявлено людські останки. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Стічна труба, в якій виявлено фрагменти кісток та одягу, примикає до ставка “Шматове”.

Поліцейським вдалося встановити особу покійного. Ним виявився місцевий житель 1959 року. Чоловік зник у березні 2019 року, поїхавши з дому на своєму авто. З того часу місце перебування його було невідоме.

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Поліція розпочала досудове розслідування (ст. 115 КК України — умисне вбивство). Наразі встановлюються обставини смерті людини.

Нагадаємо, у Києві виявили тіло жінки під багатоповерхівкою.

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