В Харьковской области директора предприятия осудят за ущерб общине на более 2,5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Харьковской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении директора ООО, который подписал акт приема работ, которые не были выполнены до конца. Таким образом он нанес ущерб территориальной общине на сумму свыше 2,5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
"По согласованию с Лозовской местной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении директора ООО по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенным в особо крупных размерах, составление и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК)", - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2018 году директор ООО заключил договор о реконструкции системы водоснабжения на территории Барвенковского района с одним из сельских советов. Несмотря на то, что договорные обязательства выполнены частично, подрядчик составил и подписал акты приемки выполненных работ, осознавая, что в указанных документах указано заведомо недостоверную информацию.
"На основании подписанных актов перечислены бюджетные средства на оборудование и работы, которые фактически не проведены. Общая сумма ущерба, нанесенного территориальной общине, составляет более 2,5 млн грн", - добавили в прокуратуре.
Напомним, в Винницкой области осудят участников организованной преступной группы - должностных лиц ГП "Хмельницкое лесное хозяйство", которые занимались незаконной вырубкой. Ущерб государству составили более 1 млн грн.