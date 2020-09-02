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На Харківщині директора підприємства судитимуть за збитки громаді на понад 2,5 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. На Харківщині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора ТОВ, який підписав акт приймання робіт, які не були виконані до кінця. Таким чином він завдав збитків територіальній громаді у сумі понад 2,5 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

На Харківщині директора підприємства судитимуть за збитки громаді на понад 2,5 млн гривень

"За погодженням з Лозівською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора ТОВ за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у 2018 році директор ТОВ уклав договір щодо реконструкції системи водопостачання на території Барвінківського району з однією з сільських рад. Незважаючи на те, що договірні зобов’язання виконані частково, підрядник склав та підписав акти приймання виконаних робіт, усвідомлюючи, що у зазначених документах вказано завідомо недостовірну інформацію.

"На підставі підписаних актів перераховано бюджетні кошти за обладнання та роботи, які фактично не проведено. Загальна сума збитків, завданих територіальній громаді, складає понад 2,5 млн грн", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, на Вінниччині судитимуть учасників організованої злочинної групи - службових осіб ДП "Хмільницьке лісове господарство", які займались незаконною порубкою. Збитки державі склали понад 1 млн грн.

Українські Національні Новини

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