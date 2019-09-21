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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 54418 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110614 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102475 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109586 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119375 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148126 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148541 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140440 просмотра

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В Харьковской области мужчина совершил покушение на убийство, поджог и попытался застрелиться

В Харьковской области мужчина совершил покушение на убийство, поджог и попытался застрелиться

Киев  •  УНН

 • 14844 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Змиевском районе Харьковской области житель одного из сел сначала попытался совершить убийство, затем поджег дом и пытался совершить самоубийство. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Мужчина 1987 года рождения пришел в дом своего знакомого и пытался застрелить последнего из охотничьего ружья, когда ему это не удалось — поджег дом. После этого нападавший ушел в дом, в котором живут родители потерпевшего и поджег их автомобиль и дом. К счастью никто не пострадал.

После содеянного мужчина вернулся домой и пытался совершить самоубийство, выстрелив в себя из ружья. В результате выстрела он получил ранение в виде перелома ключевой кости и был госпитализирован.

Проводится досудебное разследования по квалификации “покушение на убийство” и “умышленное повреждение или уничтожение имущества”.

Как сообщал УНН, в Черновцах патрульные задержали водителя, который стрелял после ДТП.

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