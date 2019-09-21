На Харківщині чоловік скоїв замах на вбивство, підпал та спробував застрелитися
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Зміївському районі Харківської області житель одного з сіл спочатку спробував здійснити вбивство, потім підпалив будинок та намагався вчинити самогубство. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Чоловік 1987 року народження прийшов до будинку свого знайомого та намагався застрелити останнього з мисливської рушниці, коли йому це не вдалося — підпалив будинок. Після цього нападник пішов до будинку, в якому мешкають батьки потерпілого та підпалив їхній автомобіль і будинок. На щастя ніхто не постраждав.
Після скоєного чоловік повернувся до дому та намагався вчинити самогубство, вистріливши у себе з рушниці. В результаті пострілу він отримав поранення у вигляді перелому ключової кістки та був госпіталізований.
Проводиться досудове розслідування за кваліфікацією “замах на вбивство” та “умисне пошкодження або знищення майна”.
Як повідомляв УНН, у Чернівцях патрульні затримали водія, який стріляв після ДТП.