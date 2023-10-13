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В Харьковской области мужчина подорвался на взрывчатке в собственном дворе, еще один - в поле

Киев • УНН

 • 332445 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. В Харьковской области за минувшие сутки два человека получили ранения из-за подрыва на взрывчатке. Российские оккупанты продолжали обстрелы области в трех районах. Об этом сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Около 14:30 в селе Рубежное Чугуевского района 39-летний гражданский мужчина выполнял на территории своего дома ремонтные работы и подорвался на неизвестном взрывном предмете. Госпитализирован с ранениями. Около 15:00 в Изюмском районе, между селами Яворское и Волчий Яр, в поле на противопехотной мине подорвался и получил ранения гражданский мужчина 47 лет", - отметил Синегубов в Telegram.

Детали

За прошедшие сутки, по словам главы ОВА, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В частности, враг из артиллерии и минометов обстреливал районы населенных пунктов Ветеринарное Харьковского района, Волчанск и Гатище Чугуевского района, Каменка, Двуречная, Ивановка, Синьковка и Лиман Первый Купянского района и других. Пострадавших от обстрелов среди гражданских не зафиксировано.

Дополнение

"На линии фронта идут ожесточенные бои. За прошедшие сутки россияне совершили 4 попытки атаковать в районе Синьковки и 8 возле Ивановки. Все вражеские атаки отбиты, противник понес потери", - сообщил глава ОВА.

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