На Харківщині чоловік підірвався на вибухівці на власному подвір'ї, ще один - у полі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Харківській області за минулу добу двоє людей отримали поранення через підрив на вибухівці. Російські окупанти продовжували обстріли області у трьох районах. Про це повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Цитата
"Близько 14:30 у селі Рубіжне Чугуївського району 39-річний цивільний чоловік виконував на території свого будинку ремонтні роботи та підірвався на невідомому вибуховому предметі. Госпіталізований з пораненнями. Біля 15:00 в Ізюмському районі, між селами Явірське та Вовчий Яр, у полі на протипіхотній міні підірвався та отримав поранення цивільний чоловік 47 років", - зазначив Синєгубов у Telegram.
Деталі
Протягом минулої доби, зі слів голови ОВА, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, ворог з артилерії та мінометів обстрілював райони населених пунктів Ветеринарне Харківського району, Вовчанськ та Гатище Чугуївського району, Кам’янка, Дворічна, Іванівка, Синьківка та Лиман Перший Куп'янського району та інших. Постраждалих від обстрілів серед цивільних не зафіксовано.
Доповнення
"На лінії фронту йдуть запеклі бої. Минулої доби росіяни здійснили 4 спроби атакувати в районі Синьківки та 8 біля Іванівки. Усі ворожі атаки відбиті, противник зазнав втрат", - повідомив голова ОВА.