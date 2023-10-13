На Харківщині чоловік підірвався на вибухівці на власному подвір'ї, ще один - у полі

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"Близько 14:30 у селі Рубіжне Чугуївського району 39-річний цивільний чоловік виконував на території свого будинку ремонтні роботи та підірвався на невідомому вибуховому предметі. Госпіталізований з пораненнями. Біля 15:00 в Ізюмському районі, між селами Явірське та Вовчий Яр, у полі на протипіхотній міні підірвався та отримав поранення цивільний чоловік 47 років", - зазначив Синєгубов у Telegram.

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Протягом минулої доби, зі слів голови ОВА, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, ворог з артилерії та мінометів обстрілював райони населених пунктів Ветеринарне Харківського району, Вовчанськ та Гатище Чугуївського району, Кам’янка, Дворічна, Іванівка, Синьківка та Лиман Перший Куп'янського району та інших. Постраждалих від обстрілів серед цивільних не зафіксовано.

Доповнення

"На лінії фронту йдуть запеклі бої. Минулої доби росіяни здійснили 4 спроби атакувати в районі Синьківки та 8 біля Іванівки. Усі ворожі атаки відбиті, противник зазнав втрат", - повідомив голова ОВА.