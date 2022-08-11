В Харьковской области зенитчики сбили две вражеские ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Сегодня в Харьковской области украинские зенитчики сбили две ракеты "Калибр", которые российские войска выпустили из Черного моря. Об этом в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует УНН.
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"11 августа, в Харьковской области, около 13.30, зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря", – говорится в сообщении.
Напомним
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