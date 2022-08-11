На Харківщині зенітники збили дві ворожі ракети

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"11 серпня, на Харківщині, близько 13.30, зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено дві крилаті ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря", – ідеться у повідомленні.

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