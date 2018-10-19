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На взятке в свыше 500 тыс. грн задержан руководитель "Ледового стадиона" в Киеве

Киев  •  УНН

 • 25716 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Киеве милиция задержала при получении взятки в сумме 560 тыс. грн задержан заместитель директора "Ледового стадиона". Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передает УНН.

"В пятницу, 19 октября 2018 года, прокуратурой города Киева совместно с работниками СУ ГУНП в г. Киеве по материалам Управления защиты экономики в г. Киеве ДЗЭ ЧП Украины разоблачили и задержали на получении неправомерной выгоды заместителя директора Государственного предприятия "Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, указанный чиновник требовал и получил 560 тыс. гривен от представителя ОСМД за возможность подключить резервный электрический кабель, питающий жилой дом, к электрической подстанции, которая находится на территории стадиона.

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"Денежные средства чиновник получил в два этапа. Сегодня после получения второй части неправомерной выгоды он был задержан на "горячем", - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются первоочередные следственные действия. Задержанному лицу готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины.

Напомним, старший оперуполномоченный по особо важным делам Государственной фискальной службы Украины намеренно провоцировал дачи взятки своим коллегам, чтобы в дальнейшем привлечь их к уголовной ответственности.

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