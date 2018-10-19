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На хабарі у понад 500 тис. грн затримано керівника "Льодового стадіону" у Києві

На хабарі у понад 500 тис. грн затримано керівника "Льодового стадіону" у Києві

Київ • УНН

 • 25718 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Києві поліція затримала при отриманні хабара у сумі 560 тис. грн затримано заступника директора "Льодового стадіону". Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури, передає УНН.

"У п’ятницю, 19 жовтня 2018 року, прокуратурою міста Києва спільно з працівниками СУ ГУНП у м. Києві за матеріалами Управління захисту економіки в м. Києві ДЗЕ НП України викрито та затримано на одержанні неправомірної вигоди заступника директора Державного підприємства "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "Льодовий стадіон", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прокуратурі, вказаний посадовець вимагав та одержав 560 тис. гривень від представника ОСББ за можливість підключити резервний електричний кабель, що живить житловий будинок, до електричної підстанції, яка знаходиться на території стадіону.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Київського експерта з будівництва підозрюють у хабарі в 650 тисяч гривень

"Грошові кошти посадовець отримав у два етапи. Сьогодні після одержання другої частини неправомірної вигоди він був затриманий на "гарячому", - повідомили у прокуратурі.

На даний час на місці події тривають першочергові слідчі дії. Затриманій особі готується повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України.

Нагадаємо, старший оперуповноважений з особливо важливих справ Державної фіскальної служби України навмисно провокував надання хабара своїм колегам, щоб надалі притягнути їх до кримінальної відповідальності.

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