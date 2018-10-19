На хабарі у понад 500 тис. грн затримано керівника "Льодового стадіону" у Києві

"У п’ятницю, 19 жовтня 2018 року, прокуратурою міста Києва спільно з працівниками СУ ГУНП у м. Києві за матеріалами Управління захисту економіки в м. Києві ДЗЕ НП України викрито та затримано на одержанні неправомірної вигоди заступника директора Державного підприємства "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "Льодовий стадіон", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прокуратурі, вказаний посадовець вимагав та одержав 560 тис. гривень від представника ОСББ за можливість підключити резервний електричний кабель, що живить житловий будинок, до електричної підстанції, яка знаходиться на території стадіону.



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"Грошові кошти посадовець отримав у два етапи. Сьогодні після одержання другої частини неправомірної вигоди він був затриманий на "гарячому", - повідомили у прокуратурі.

На даний час на місці події тривають першочергові слідчі дії. Затриманій особі готується повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України.



Нагадаємо, старший оперуповноважений з особливо важливих справ Державної фіскальної служби України навмисно провокував надання хабара своїм колегам, щоб надалі притягнути їх до кримінальної відповідальності.