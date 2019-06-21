В Ивано-Франковской области молния убила трех львовян

В 19:10 21 июня в рогатинскую полицию поступило сообщение о несчастном случае в с. Беньковцы. Полицейскими установлено, что молния попала в остановку, которая состоит из металлических конструкций. На месте происшествия погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения), которые из Львовской области приехали к родственникам. Кроме того, травмы получили две женщины, местные жительницы. Их в сознании госпитализировали. Одна из пострадавших стояла чуть дальше от других лиц и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизни не подавали.

По факту смерти открыто уголовное производство по предварительной квалификацией по ст. 115 УК.

Напомним, во Львовской области женщину поразила молния, от полученных травм она скончалась.