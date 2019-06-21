На Івано-Франківщині блискавка вбила трьох львів'ян
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Нещасний випадок трапився на Рогатинщині. Блискавка влучила у зупинку, де перебували п'ятеро людей. У результаті удару троє чоловіків загинули на місці пригоди, а дві жінки госпіталізовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.
О 19:10 21 червня до рогатинської поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок у с. Беньківці. Поліцейськими встановлено, що блискавка влучила у зупинку, яка складається з металевих конструкцій. На місці пригоди загинули троє чоловіків (1954, 1963 та 1985 року народження), які з Львівської області приїхали до родичів. Крім того, травмувалися дві жінки, місцеві мешканки. Їх при свідомості госпіталізовано. Одна із потерпілих стояла трохи далі від інших осіб і пояснила, що від миттєвого удару її відкинуло на землю, а коли піднялася, то чоловіки ознак життя не подавали.
За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією згідно ст. 115 ККУ.
Нагадаємо, У Львівській області 19 червня жінку вразила блискавка, від отриманих травм вона померла.