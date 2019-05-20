На инаугурацию Зеленского прибыли четыре президента и весь Кабмин
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. На инаугурацию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского в Верховную Раду прибыли четыре предыдущие президенты Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, открывая торжественное заседание по случаю инаугурации Президента Владимира Зеленского, передает корреспондент УНН.
"В торжественном заседании принимают участие народные депутаты Украины, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены правительства, руководители центральных органов центральной власти, президенты Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко", - отметил Парубий.
Также в заседании принимают участие бывшие главы Верховной Рады Украины, председатель и судьи КСУ, председатель и члены ЦИК, председатель Верховного Суда, председатель ВСП, председатель Счетной палаты, Уполномоченный ВРУ по правам человека, Генеральный прокурор, председатель СБУ, председатель НБУ, Киевский городской голова, предстоятели церквей и религиозных объединений Украины.
Напомним, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний прибыл на инаугурацию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского по приглашению председателя Верховной Рады Андрея Парубия.