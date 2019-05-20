На инаугурацию Зеленского прибыли четыре президента и весь Кабмин

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 43961 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 66219 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 82843 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 95626 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123332 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111725 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137854 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144653 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130144 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130203 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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На инаугурацию Зеленского прибыли четыре президента и весь Кабмин

На инаугурацию Зеленского прибыли четыре президента и весь Кабмин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. На инаугурацию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского в Верховную Раду прибыли четыре предыдущие президенты Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, открывая торжественное заседание по случаю инаугурации Президента Владимира Зеленского, передает корреспондент УНН.

"В торжественном заседании принимают участие народные депутаты Украины, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены правительства, руководители центральных органов центральной власти, президенты Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко", - отметил Парубий.

Также в заседании принимают участие бывшие главы Верховной Рады Украины, председатель и судьи КСУ, председатель и члены ЦИК, председатель Верховного Суда, председатель ВСП, председатель Счетной палаты, Уполномоченный ВРУ по правам человека, Генеральный прокурор, председатель СБУ, председатель НБУ, Киевский городской голова, предстоятели церквей и религиозных объединений Украины.

Напомним, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний прибыл на инаугурацию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского по приглашению председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

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