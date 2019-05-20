На инаугурацию Зеленского прибыли четыре президента и весь Кабмин

КИЕВ. 20 мая. УНН. На инаугурацию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского в Верховную Раду прибыли четыре предыдущие президенты Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, открывая торжественное заседание по случаю инаугурации Президента Владимира Зеленского, передает корреспондент УНН.