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На інавгурацію Зеленського прибули чотири президенти і весь Кабмін

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КИЇВ. 20 травня. УНН. На інавгурацію новообраного Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради прибули чотири попередні президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, відкриваючи урочисте засідання з нагоди інавгурації Президента Володимира Зеленського, передає кореспондент УНН.

"В урочистому засіданні беруть участь народні депутати України, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та члени уряду, керівники центральних органів центральної влади, президенти України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко", - зазначив Парубій.

Також в засіданні беруть участь колишні голови Верховної Ради України, голова та судді КСУ, голова та члени ЦВК, голова Верховного Суду, голова ВРП, голова Рахункової палати, Уповноважений ВРУ з прав людини, Генеральний прокурор, голова СБУ, голова НБУ, Київський міський голова, предстоятелі церков і релігійних об'єднань України.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній прибув на інавгурацію новообраного Президента України Володимира Зеленського на запрошення голови Верховної Ради Андрія Парубія.

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