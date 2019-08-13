На греческом острове объявили массовую эвакуацию вследствие лесных пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В результате лесных пожаров, вспыхнувших на греческом острове Эвбея (Греция) во вторник утром были эвакуированы три населенных пункта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kathimerini.
Отмечается, что более двухсот пожарных на 75 автомобилях, шесть самолетов и шесть вертолетов пытаются остановить огонь в то время, как густой дым создает сложные условия для работы.
Тушению пожаров препятствуют сильный ветер, дующий в этом районе, и неровная местность.
Сильный огонь разрушил дома в селе Макрималлы, которое было эвакуировано. Теперь огонь направляется на юг и юго-запад страны. Кроме Макрималлы, власти также эвакуировали села Контодеспоты и Ставрос. Людей на городских и военных автобусами доставили в безопасное место.
Напомним, украинцев предупредили о жаре +40 и пожарной опасности в Греции.