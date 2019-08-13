На греческом острове объявили массовую эвакуацию вследствие лесных пожаров

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 97662 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100764 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129627 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139633 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127488 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128761 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130714 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153196 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151152 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Актуальное
На греческом острове объявили массовую эвакуацию вследствие лесных пожаров

На греческом острове объявили массовую эвакуацию вследствие лесных пожаров

Киев  •  УНН

 • 10659 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В результате лесных пожаров, вспыхнувших на греческом острове Эвбея (Греция) во вторник утром были эвакуированы три населенных пункта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kathimerini.

Отмечается, что более двухсот пожарных на 75 автомобилях, шесть самолетов и шесть вертолетов пытаются остановить огонь в то время, как густой дым создает сложные условия для работы.

Тушению пожаров препятствуют сильный ветер, дующий в этом районе, и неровная местность.

Сильный огонь разрушил дома в селе Макрималлы, которое было эвакуировано. Теперь огонь направляется на юг и юго-запад страны. Кроме Макрималлы, власти также эвакуировали села Контодеспоты и Ставрос. Людей на городских и военных автобусами доставили в безопасное место.

Напомним, украинцев предупредили о жаре +40 и пожарной опасности в Греции.

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