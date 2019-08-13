На грецькому острові оголосили масову евакуацію унаслідок лісових пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У результаті лісових пожеж, що спалахнули на грецькому острові Евбея (Греція) у вівторок вранці були евакуйовані три населених пункти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kathimerini.
Зазначається, що понад дві сотні пожежників на 75 автомобілях, шість літаків і шість вертольотів намагаються зупинити вогонь в той час, як густий дим створює складні умови для роботи.
Гасінню пожеж перешкоджають сильний вітер, що дме в цьому районі, і нерівна місцевість.
Сильний вогонь зруйнував будинки в селі Макрималли, яке було евакуйоване. Тепер вогонь прямує на південь і південний захід країни. Крім Макрималли, влада також евакуювали села Контодеспоти і Ставрос. Людей на міських та військових автобусами доправили у безпечне місце.
Нагадаємо, українців попередили про спеку +40 та пожежну небезпеку в Греції.