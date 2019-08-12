Українців попередили про спеку +40 та пожежну небезпеку в Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Через рекордні температури та найвищі режими пожежної небезпеки в більшості регіонів Греції громадянам України рекомендують обмежити пересування районами, де оголошено такі режими, передає УНН з посиланням на повідомлення посольства України в Греції.
“У зв’язку із підвищенням температури до + 40℃, потужними вітрами до 7 балів і оголошенням 10 серпня 2019 р. в більшості регіонів Греції найвищих четвертого й п’ятого режимів пожежної небезпеки, рекомендуємо громадянам України обмежити пересування районами, де оголошено такі режими, знаходитися у безпечних місцях з точки зору пожежної безпеки, у можливій близькості до води, відслідковувати повідомлення місцевих органів про розвиток ситуації, дотримуватися інструкцій місцевих рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни у розкладі руху транспорту”, — йдеться в повідомленні посольства.
Зі слів дипломатів, п’ятий найвищий режим пожежної небезпеки “тривога” введено у регіонах Аттіка, Центральна Греція, окремих районах півострова Пелопонес -Корінфія, Арголіда, Аркадія, Східна Лаконія.
Стан “бойової готовності”, що відповідає четвертій категорії небезпеки, оголошено в інших районах півострова Пелопонес, островах Егейського моря, Західній Греції, Іонічних островах.
Як повідомляв УНН, у Західній Європі зараз стоїть аномальна спека.