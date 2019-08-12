Украинцев предупредили о жаре +40 и пожарной опасности в Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Из-за рекордных температуры и высокие режимы пожарной опасности в большинстве регионов Греции гражданам Украины рекомендуют ограничить передвижение районами, где объявлено такие режимы, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства Украины в Греции.
“В связи с повышением температуры до +40 ℃, мощными ветрами до 7 баллов и объявлением 10 августа 2019 года в большинстве регионов Греции высоких четвертого и пятого режимов пожарной опасности, рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижение районами, где объявлено такие режимы , находиться в безопасных местах с точки зрения пожарной безопасности, в возможной близости к воде, отслеживать сообщения местных органов о развитии ситуации, следовать инструкциям местных спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в расписании ру ху транспорта”, — говорится в сообщении посольства.
По словам дипломатов, пятый самый высокий режим пожарной опасности “тревога” введено в регионах Аттика, Центральная Греция, отдельных районах полуострова Пелопоннес -Коринфия, Арголида, Аркадия, Восточная Лакония.
Состояние “боевой готовности”, что соответствует четвертой категории опасности, объявлен в других районах полуострова Пелопоннес, островах Эгейского моря, Западной Греции, Ионических островах.
Как сообщал УНН, в Западной Европе сейчас стоит аномальная жара.