На границе задержали вербовщицу женщин для сексуальной эксплуатации
Киев • УНН
Пограничники задержали женщину, которая вербовала украинок для сексуальной эксплуатации в Чехии под видом работы в ночных клубах. Злоумышленница обещала заработок в 100 евро в час.
На украинской границе разоблачили преступную схему по вербовке женщин для принудительной сексуальной эксплуатации. Злоумышленница использовала сложное положение своих жертв.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает УНН.
Женщина обещала высокооплачиваемую работу в ночных клубах Чехии, гарантируя заработок в размере 100 евро в час.
Но за этими «выгодными» условиями скрывалась реальная цель - принуждение к оказанию сексуальных услуг
Во время проверки пограничники задержали автобус с женщинами, которых планировали отправить за границу.
На данный момент вербовщице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Напомним,
Недавно вступили в силу изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми предусмотрено наказание са сексуальные домогательства.