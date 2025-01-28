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На границе задержали вербовщицу женщин для сексуальной эксплуатации

На границе задержали вербовщицу женщин для сексуальной эксплуатации

Киев  •  УНН

 • 5210 просмотра

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Пограничники задержали женщину, которая вербовала украинок для сексуальной эксплуатации в Чехии под видом работы в ночных клубах. Злоумышленница обещала заработок в 100 евро в час.

На украинской границе разоблачили преступную схему по вербовке женщин для принудительной сексуальной эксплуатации. Злоумышленница использовала сложное положение своих жертв.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает УНН.

Женщина обещала высокооплачиваемую работу в ночных клубах Чехии, гарантируя заработок в размере 100 евро в час.

Но за этими «выгодными» условиями скрывалась реальная цель - принуждение к оказанию сексуальных услуг

- говорится в сообщении.

Во время проверки пограничники задержали автобус с женщинами, которых планировали отправить за границу.

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На данный момент вербовщице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Напомним,

Недавно вступили в силу изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми предусмотрено наказание са сексуальные домогательства

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Криминал и ЧП
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