На кордоні затримали вербувальницю жінок для сексуальної експлуатації
Київ • УНН
Прикордонники затримали жінку, яка вербувала українок для сексуальної експлуатації в Чехії під виглядом роботи в нічних клубах. Зловмисниця обіцяла заробіток у 100 євро за годину.
На українському кордоні викрили злочинну схему з вербування жінок для примусової сексуальної експлуатації. Зловмисниця використовувала складне становище своїх жертв.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає УНН.
Жінка обіцяла високооплачувану роботу в нічних клубах Чехії, гарантуючи заробіток у розмірі 100 євро за годину.
Але за цими "вигідними" умовами приховувалася реальна мета – примус до надання сексуальних послуг
Під час перевірки прикордонники затримали автобус із жінками, яких планували відправити за кордон.
На даний момент вербувальниці повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.
Нагадаємо
Нещодавно набули чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачено покарання за сексуальні домагання.