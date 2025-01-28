На кордоні затримали вербувальницю жінок для сексуальної експлуатації

На українському кордоні викрили злочинну схему з вербування жінок для примусової сексуальної експлуатації. Зловмисниця використовувала складне становище своїх жертв.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає УНН.

Жінка обіцяла високооплачувану роботу в нічних клубах Чехії, гарантуючи заробіток у розмірі 100 євро за годину.

Але за цими "вигідними" умовами приховувалася реальна мета – примус до надання сексуальних послуг - йдеться у повідомленні.

Під час перевірки прикордонники затримали автобус із жінками, яких планували відправити за кордон.

На даний момент вербувальниці повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Нагадаємо

Нещодавно набули чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачено покарання за сексуальні домагання.