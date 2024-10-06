На границе с Польшей возобновили работу пункты пропуска

В Западном региональном управлении Госпогранслужбы сообщают о возобновлении пропускных операций на границе с Польшей. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, пишет УНН.

По состоянию на 23.50 (5 октября - ред.) пропускные операции восстановлены - говорится в сообщении.

Детали

Однако отмечается, что оформление всех категорий транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в замедленном режиме".

Напомним

На украинско-польской границе приостановлено движение в некоторых пунктах пропуска из-за проблем с базой данных Польши. В "Ягодин-Дорогуск" и "Устилуг-Зосин" остановлено движение, в других ограничен въезд и выезд.