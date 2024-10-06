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На кордоні з Польщею відновили роботу пункти пропуску

На кордоні з Польщею відновили роботу пункти пропуску

Київ • УНН

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Держприкордонслужба повідомила про відновлення пропускних операцій на кордоні з Польщею станом на 23:50 5 жовтня. Оформлення транспортних засобів здійснюється в сповільненому режимі в обох напрямках.

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби повідомляють про відновлення пропускних операцій на кордоні з Польщею. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, пише УНН.

Станом на 23.50 (5 жовтня – ред.) пропускні операції відновлено

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Проте зазначається, що оформлення всіх категорій транспортних засобів у обох напрямках здійснюється в сповільненому режимі".

Нагадаємо

На українсько-польському кордоні призупинено рух у деяких пунктах пропуску через проблеми з базою даних Польщі. У "Ягодин-Дорогуськ" та "Устилуг-Зосин" зупинено рух, в інших обмежено в'їзд та виїзд.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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