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На кордоні з Польщею не працюють деякі пункти пропуску: що відомо

Київ • УНН

 • 24004 перегляди

На українсько-польському кордоні призупинено рух у деяких пунктах пропуску через проблеми з базою даних Польщі. У "Ягодин-Дорогуськ" та "Устилуг-Зосин" зупинено рух, в інших обмежено в'їзд та виїзд.

На кордоні з Польщею у пунктах пропуску "Ягодин-Дорогуськ" та "Устилуг-Зосин" призупинено рух автотранспорту на виїзд та в'їзд, у пунктах пропуску "Шегині-Медика" і "Краківець-Корчова" оформлення транспорту на виїзд з України не здійснюється, в'їзд можливий лише для легкових авто. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.

У пунктах пропуску на українсько-польському кордоні зупинилася робота бази даних Республіки Польща,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За інформацією польської сторони, у п/п "Ягодин-Дорогуськ" та п/п "Устилуг-Зосин" наразі призупинено рух автотранспорту на виїзд та на в'їзд.

У пунктах пропуску "Шегині-Медика" і "Краківець-Корчова" оформлення транспортних засобів у напрямку "виїзд з України" не здійснюється. Вʼїзд в Україну доступний лише для легкових авто".

Про усунення несправностей і відновлення повноцінної роботи на кордоні з Польщею буде повідомлено додатково,

- додали у Державній митній службі України.

Нагадаємо

22 вересня цього року на польсько-українському кордоні тимчасово не працював пункт пропуску "Устилуг – Зосин" через збій у базі даних з польської сторони.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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