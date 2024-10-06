На границе с Польшей не работают некоторые пункты пропуска: что известно

На границе с Польшей в пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Устилуг-Зосин" приостановлено движение автотранспорта на выезд и въезд, в пунктах пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчева" оформление транспорта на выезд из Украины не осуществляется, въезд возможен только для легковых авто. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

В пунктах пропуска на украинско-польской границе остановилась работа базы данных Республики Польша, - говорится в сообщении.

Детали

По информации польской стороны, в п/п "Ягодин-Дорогуск" и п/п "Устилуг-Зосин" пока приостановлено движение автотранспорта на выезд и на въезд.

В пунктах пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчева" оформление транспортных средств в направлении "выезд из Украины" не осуществляется. Въезд в Украину доступен только для легковых авто".

Об устранении неисправностей и восстановлении полноценной работы на границе с Польшей будет сообщено дополнительно, - добавили в Государственной таможенной службе Украины.

Напомним

22 сентября этого года на польско-украинской границе временно не работал пункт пропуска "Устилуг - Зосин" из-за сбоя в базе данных с польской стороны.