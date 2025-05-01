На границе с Польшей в пункте пропуска "Корчова - Краковец" ограничат движение: что известно

В пункте пропуска "Корчева - Краковец" на границе с Польшей с 8 мая до середины июня 2025 года будут продолжаться дорожные работы. В связи с этим возможно временное снижение пропускной способности. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

Детали

По информации польской стороны, с 8 мая до середины июня 2025 года на территории пункта пропуска "Корчева – Краковец" будут продолжаться дорожные работы. Запланирована замена асфальтного покрытия на въездном направлении для грузового транспорта в Польшу и на выездном – для пассажирского со стороны Польши.

В связи с частичным перекрытием участков, где будут проводиться работы, возможно временное снижение пропускной способности. Кроме того, продолжается реконструкция и в пункте пропуска "Шегини" с украинской стороны.

Рекомендуем заранее планировать маршруты и, по возможности, пользоваться менее загруженными пунктами пропуска: "Смильница", "Нижанковичи", "Рава-Русская", "Грушев", "Угринов" - говорится в сообщении.

Напомним

С 30 апреля по 5 июня 2025 года на пункте пропуска "Устилуг-Зосин" продлится ремонт. Проезд будет частично ограничен, поэтому стоит учесть задержки при планировании маршрута.