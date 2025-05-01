На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Корчова - Краківець" обмежать рух: що відомо

У пункті пропуску " Корчова - Краківець" на кордоні з Польщею з 8 травня до середини червня 2025 року триватимуть дорожні роботи. У зв’язку з цим можливе тимчасове зниження пропускної спроможності. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.

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За інформацією польської сторони, з 8 травня до середини червня 2025 року на території пункту пропуску "Корчова – Краківець" триватимуть дорожні роботи. Заплановано заміну асфальтного покриття на в’їзному напрямку для вантажного транспорту до Польщі та на виїзному – для пасажирського з боку Польщі.

У зв’язку з частковим перекриттям ділянок, де проводитимуться роботи, можливе тимчасове зниження пропускної спроможності. Крім того, триває реконструкція й у пункті пропуску "Шегині" з українського боку.

Рекомендуємо заздалегідь планувати маршрути та, за можливості, користуватися менш завантаженими пунктами пропуску: "Смільниця", "Нижанковичі", "Рава-Руська", "Грушів", "Угринів" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

З 30 квітня по 5 червня 2025 року на пункті пропуску "Устилуг-Зосин" триватиме ремонт. Проїзд буде частково обмежено, тому варто врахувати затримки при плануванні маршруту.