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На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Устилуг" обмежать рух: що треба знати

Київ • УНН

 • 2288 перегляди

З 30 квітня по 5 червня 2025 року на пункті пропуску «Устилуг-Зосин» триватиме ремонт. Проїзд буде частково обмежено, тому варто врахувати затримки при плануванні маршруту.

На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Устилуг" обмежать рух: що треба знати

У пункті пропуску "Устилуг-Зосин" на українсько-польському кордоні з 30 квітня до орієнтовно 5 червня триватиме ремонт, проїзд буде частково обмежено, тому варто врахувати затримки при плануванні маршруту, повідомили у вівторок у Держмитслужбі у соцмережах, пише УНН.

Відзавтра, з 30 квітня 2025 року, розпочнеться поточний ремонт міжнародного автопереходу "Устилуг-Зосин" з української сторони. Роботи триватимуть орієнтовно до 5 червня цього року. У цей період частково обмежуватимуть проїзд транспортних засобів смугами руху пункту пропуску

- повідомили у митній службі.

Як вказано, заплановано влаштування водовідведення, огородження, дорожньої розмітки та монтаж автоматичних шлагбаумів.

Раніше, як вказано, з польського боку МАПП "Зосин-Устилуг" теж мали проводити ремонт сталевої прогонової надбудови мосту через Західний Буг, оновлення опор та під'їздів до нього. "Це так само призводить до часткового обмеження проїзду, встановлення реверсного руху лише однією смугою половини моста, утруднення і сповільнення трафіку", - зазначили у митній службі.

"Рекомендуємо врахувати ці обставини під час планування маршруту подорожі або логістики доставки товарів. За потреби - спланувати інший, менш завантажений маршрут", - наголосили у Держмитслужбі.

Українців попередили можливі затримки у пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею24.04.25, 13:32 • 5202 перегляди

Доповнення

Через пункт пропуску "Устилуг-Зосин" дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонни та пасажирських автобусів - в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонни - на виїзд з України. Автобуси, вантажівки масою до 7,5 тонн та порожні транспортні засоби масою понад 7,5 тонн можуть заїхати в зону митного контролю Устилуга виключно в порядку електронної черги. В’їзд легковиків – у порядку живої черги.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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