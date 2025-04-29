На границе с Польшей в пункте пропуска "Устилуг" ограничат движение: что нужно знать

В пункте пропуска "Устилуг-Зосин" на украинско-польской границе с 30 апреля до ориентировочно 5 июня будет продолжаться ремонт, проезд будет частично ограничен, поэтому стоит учесть задержки при планировании маршрута, сообщили во вторник в Гостаможслужбе в соцсетях, пишет УНН.

С завтрашнего дня, с 30 апреля 2025 года, начнется текущий ремонт международного автоперехода "Устилуг-Зосин" с украинской стороны. Работы будут продолжаться ориентировочно до 5 июня этого года. В этот период будут частично ограничивать проезд транспортных средств по полосам движения пункта пропуска - сообщили в таможенной службе.

Как указано, запланировано устройство водоотвода, ограждения, дорожной разметки и монтаж автоматических шлагбаумов.

Ранее, как указано, с польской стороны МАПП "Зосин-Устилуг" тоже должны были проводить ремонт стальной прогонной надстройки моста через Западный Буг, обновление опор и подъездов к нему. "Это также приводит к частичному ограничению проезда, установлению реверсного движения только по одной полосе половины моста, затруднению и замедлению трафика", - отметили в таможенной службе.

"Рекомендуем учесть эти обстоятельства при планировании маршрута путешествия или логистики доставки товаров. При необходимости - спланировать другой, менее загруженный маршрут", - отметили в Гостаможслужбе.

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Дополнение

Через пункт пропуска "Устилуг-Зосин" разрешено движение транспортных средств массой до 7,5 тонны и пассажирских автобусов - в обоих направлениях, а также пустых транспортных средств массой более 7,5 тонны - на выезд из Украины. Автобусы, грузовики массой до 7,5 тонн и пустые транспортные средства массой более 7,5 тонн могут заехать в зону таможенного контроля Устилуга исключительно в порядке электронной очереди. Въезд легковых автомобилей - в порядке живой очереди.

