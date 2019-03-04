На Гостомельском шоссе столкнулись легковушка и грузовик, 5 травмированных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Сегодня утром, 4 марта, на Гостомельском шоссе столкнулись грузовик DAF и легковушка Chevrolet. В результате дорожно-транспортного происшествия 5 человек травмированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Автопроисшествие случилась сегодня утром на Гостомельском шоссе. По предварительной информации, во время движения грузовик DAF не предоставила преимущество в движении автомобилю Chevrolet, а затем произошло столкновение: пять человек травмированы, они госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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По данному факту следственным управлением начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами - ред.) Уголовного кодекса Украины. Выясняются обстоятельства ДТП.
Напомним, Черниговская местная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении водителя, за совершение ДТП, который с 2013 года скрывался от органов следствия.