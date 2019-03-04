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У Чернігові винуватець ДТП 5 років переховувався від правоохоронців

У Чернігові винуватець ДТП 5 років переховувався від правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Чернігівська місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно водія, за вчинення ДТП, який з 2013 року переховувався від органів слідства. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури області.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 14 жовтня 2005 року близько 21:50 обвинувачений, керуючи автомобілем, рухався по вул. Глібова в місті Чернігові. Рухаючись у вказаному напрямку, на перехресті вул. Глібова та вул. Красносільського в м. Чернігові, водій проявив неуважність, неправильно оцінив дорожню обстановку та при виїзді на перехрестя двох рівнозначних доріг не зупинився, не надавши при цьому перевагу в русі автомобілю, під керуванням потерпілого, у результаті чого відбулось зіткнення вказаних транспортних засобів. У результаті зіткнення, потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості, за ознакою тривалого розладу здоров’я.

Після повідомлення 23.07.2013 підозри водію, причетному до вчинення вказаного кримінального правопорушення, він зник та переховувався від органів досудового розслідування.

Після 5 років проведення розшукових заходів, місцеперебування підозрюваного було встановлено та вручено йому обвинувальний акт. Оцінку діям водія буде надано Новозаводським районним судом м. Чернігова.

Нагадаємо, військовослужбовця засудили на один рік за смертельне ДТП на Чернігівщині.

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