В Чернигове виновник ДТП 5 лет скрывался от правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Черниговская местная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении водителя, за совершение ДТП, который с 2013 года скрывался от органов следствия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
Так, досудебным расследованием установлено, что 14 октября 2005 около 21:50 обвиняемый, управляя автомобилем, двигался по ул. Глебова в городе Чернигове. Двигаясь в указанном направлении, на перекрестке ул. Глебова и ул. Красносельского в г. Чернигове, водитель проявил невнимательность, неправильно оценил дорожную обстановку и при выезде на перекресток двух равнозначных дорог не остановился, не предоставив при этом преимущество в движении автомобилю под управлением потерпевшего, в результате чего произошло столкновение указанных транспортных средств. В результате столкновения, потерпевший получил телесные повреждения средней степени тяжести, по признаку длительного расстройства здоровья.
После сообщения 23.07.2013 подозрения водителю, причастному к совершению указанного преступления, он исчез и скрывался от органов досудебного расследования.
После 5 лет проведения розыскных мероприятий, местонахождение подозреваемого было установлено и вручено ему обвинительный акт. Оценку действиям водителя будет предоставлено Новозаводским районным судом Чернигова.
Напомним, военнослужащего приговорили к одному году за смертельное ДТП на Черниговщине.