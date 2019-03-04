На Гостомельському шосе зіткнулися легковик і вантажівка, 5 травмованих

“Автопригода трапилася сьогодні зранку на Гостомельському шосе. За попередньою інформацією, під час руху вантажівка DAF не надала перевагу в русі автомобілю Chevrolet, а відтак відбулося зіткнення: п’ятеро осіб травмувалися, вони госпіталізовані до медичного закладу”, — йдеться у повідомленні.

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За даним фактом слідчим управлінням розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами — ред.) Кримінального кодексу України. З’ясовують обставини ДТП.

Нагадаємо, Чернігівська місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно водія, за вчинення ДТП, який з 2013 року переховувався від органів слідства.



