На Гостомельському шосе зіткнулися легковик і вантажівка, 5 травмованих
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Сьогодні зранку, 4 березня, на Гостомельському шосе зіткнулись вантажівка DAF і легковик Chevrolet. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 5 людей травмовані. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
“Автопригода трапилася сьогодні зранку на Гостомельському шосе. За попередньою інформацією, під час руху вантажівка DAF не надала перевагу в русі автомобілю Chevrolet, а відтак відбулося зіткнення: п’ятеро осіб травмувалися, вони госпіталізовані до медичного закладу”, — йдеться у повідомленні.
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За даним фактом слідчим управлінням розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами — ред.) Кримінального кодексу України. З’ясовують обставини ДТП.
Нагадаємо, Чернігівська місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно водія, за вчинення ДТП, який з 2013 року переховувався від органів слідства.