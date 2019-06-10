На Гаити жгут шины и блокируют дороги, уже есть две жертвы протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. На Гаити в воскресенье люди вышли на протесты против коррупции, заблокировав дороги и парализовав движение в большей части столицы республики, требуя отставки президента Жовенеля Моиза. Полиция сообщила о двух убитых и пятерых раненых, передает УНН со ссылкой на AP.
Демонстранты во время марша в Порт-о-Пренсе жгли шины и бросали камни. Многие магазины и заправочные станции были закрыты, и проезд между некоторыми городами был затруднен, поскольку протестующие перекрыли дороги, в том числе с помощью автомобилей.
Полиция установила баррикады возле президентского дворца и применила слезоточивый газ, чтобы отогнать демонстрантов, которые пытались прорваться.
Пресс-секретарь полиции Майкл-Анж Жюнес сказал, что в результате стрельбы двое человек погибли, четыре человека ранены. Он сказал также, что брошенным камнем был ранен полицейский. О том, кто стрелял, информации нет.
С его слов, протестующие подожгли две полицейские машины и два здания. Он сказал, что 12 человек были задержаны.
Аналогичные акции протеста были проведены в гаитянских городах Жакмель, Кап-Аитьен, Сен-Марк и Гонаив.
Протестующие требовали дальнейшего расследования судьбы средств, полученных в результате субсидированных поставок нефти из Венесуэлы в рамках программы Petrocaribe. Расследование в сенате страны недавно установило, что под управлением бывшего президента Мишеля Мартелли по меньшей мере 14 бывших правительственных чиновников якобы допустили злоупотребления на 3,8 млрд долларов.
Напомним, в Судане во время протестов погибли 4 человека.