На Гаїті палять шини та блокують дороги, уже є дві жертви протестів

Демонстранти під час маршу в Порт-о-Пренсі палили шини і кидали каміння. Багато магазинів і автозаправок були закриті, і проїзд між деякими містами був утруднений, оскільки протестувальники перекрили дороги, у тому числі за допомогою автомобілів.

Поліція встановила барикади біля президентського палацу і застосувала сльозогінний газ, щоб відігнати демонстрантів, які намагалися прорватися.

Прес-секретар поліції Майкл-Анж Жюнес сказав, що в результаті стрілянини двоє людей загинули, четверо людей поранені. Він сказав також, що кинутим каменем був поранений поліцейський. Про те, хто стріляв, інформації немає.

З його слів, протестувальники підпалили дві поліцейські машини і дві будівлі. Він сказав, що 12 осіб були затримані.

Аналогічні акції протесту були проведені у гаїтянських містах Жакмель, Кап-Аїтьєн, Сен-Марк і Гонаїв.

Протестувальники вимагали подальшого розслідування долі коштів, отриманих у результаті субсидованих поставок нафти з Венесуели у межах програми Petrocaribe. Розслідування у сенаті країни недавно встановило, що під керуванням колишнього президента Мішеля Мартеллі щонайменше 14 колишніх урядовців нібито допустили зловживання на 3,8 млрд доларів.

Нагадаємо, у Судані під час протестів загинули 4 людини.