На фронте зафиксировано 133 боевых столкновения, враг запустил более 6,1 тыс. дронов-камикадзе - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 133 боевых столкновения. Враг задействовал для поражения 6176 дронов-камикадзе и совершил 2765 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 41 авиационный удар, сбросил 136 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6176 дронов-камикадзе и совершил 2765 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Старица.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в районе Новоосинового.

На Лиманском направлении украинские воины отбили восемь штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Надежда, Твердохлебово, Дробышево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении противник трижды пытался продвинуться вперед в районах Платоновки, Рай-Александровки и Резниковки.

На Краматорском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 21 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Берестка, Степановки, Новопавловки и Софиевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении враг совершил 36 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Котлино, Удачное, Покровск, Молодецкое в направлении населенных пунктов Кучеров Яр и Светлое. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 93 оккупанта и 51 – ранен; уничтожено пять единиц автомобильной и 33 единицы специальной техники врага, повреждено семь укрытий пехоты, одна артиллерийская система и одна единица автомобильной техники. Уничтожен или подавлен 201 беспилотный летательный аппарат различных типов.

На Александровском направлении оккупанты десять раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах Александрограда, Вишневого и Красногорского. Кроме того, Писанцы подверглись авиационному удару.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Зализничного, Мирного и Святопетровки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес авиаудары в районах Верхней Терсы, Долинки, Любицкого и Новосолошино.

На Ореховском направлении противник трижды атаковал в районах Токмачки, Степного и Щербаков. Район Веселянки подвергся авиационному удару.

На Приднепровском направлении штурмовые действия врага не зафиксированы.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Армия РФ потеряла 1210 солдат и более двух тысяч беспилотников за сутки - Генштаб