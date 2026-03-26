ukenru
18:28 • 8542 перегляди
Ексклюзив
18:12 • 16059 перегляди
Ексклюзив
17:53 • 14215 перегляди
Ексклюзив
26 березня, 15:16 • 33573 перегляди
Ексклюзив
26 березня, 14:41 • 28481 перегляди
Ексклюзив
26 березня, 12:59 • 22829 перегляди
26 березня, 09:53 • 30476 перегляди
25 березня, 18:28 • 45461 перегляди
Ексклюзив
25 березня, 16:27 • 63199 перегляди
25 березня, 13:57 • 100463 перегляди
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.1м/с
79%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Марк Рютте
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Польща
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo15:55 • 12507 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 59761 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 42937 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 79016 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 54041 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Bild
Фільм

На фронті зафіксували 133 бойові зіткнення, ворог запустив понад 6,1 тис. дронів-камікадзе - Генштаб

Київ • УНН

 • 822 перегляди

Ворог здійснив понад 6000 атак дронами та 2765 обстрілів по всій лінії фронту. Найзапекліші бої тривають на Покровському та Костянтинівському напрямках.

На фронті зафіксували 133 бойові зіткнення, ворог запустив понад 6,1 тис. дронів-камікадзе - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 133 бойові зіткнення. Ворог залучив для ураження 6176 дронів-камікадзе та здійснив 2765 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 41 авіаційного удару, скинув 136 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6176 дронів-камікадзе та здійснив 2765 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Новоосинового.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім штурмів окупантів у районах населених пунктів Надія, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник тричі намагався просунутися вперед у районах Платонівки, Рай-Олександрівки та Різниківки.

На Краматорському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне, Покровськ, Молодецьке у напрямку населених пунктів Кучерів Яр та Світле. Шість боєзіткнень тривають дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 93 окупанти та 51 – поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної та 33 одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено сім укриттів піхоти, одну артилерійську систему та одну одиницю автомобільної техніки. Знищено або подавлено 201 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти десять разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Олександрограда, Вишневого та Красногірського. Крім того, Писанці зазнали авіаційного удару.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Мирного та Святопетрівки. Два боєзіткнення тривають до цього часу. Ворог завдав авіаударів у районах Верхньої Терси, Долинки, Любицького та Новосолошиного.

На Оріхівському напрямку противник тричі атакував у районах Токмачки, Степового та Щербаків. Район Веселянки зазнав авіаційного удару.

На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка