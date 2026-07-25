На фронте за сутки 25 июля 202 боевых столкновения - Генштаб

С начала суток 25 июля на фронте произошло 202 боевых столкновения. Россияне нанесли один ракетный удар, применили две ракеты, совершили 56 авиационных ударов с применением 165 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также враг привлек для ударов 6490 дронов-камикадзе и совершил 2302 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг совершил 54 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением реактивных систем залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Вильча и в сторону населенных пунктов Тернова, Избицкое, Хатнее.

На Купянском направлении произошла одна атака врага в сторону Шийковки.

Семь попыток захватчиков продвинуться отражали на Лиманском направлении в районе Новоселовки и в сторону Лимана, Ставков, Дибровы.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 21 попытку захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное и в сторону Пискуновки, Николаевки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе населенного пункта Федоровка Вторая.

На Константиновском направлении Силы обороны отражали 24 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в сторону Степановки и Новопавловки.

Тридцать пять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Софиевка, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Вольное, Новое Шахово, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 52 оккупанта, 22 - ранено; уничтожен склад БП, две артиллерийские системы, две единицы автомобильной и единица специальной техники. Повреждены четыре артиллерийские системы, четыре единицы автомобильной техники, единица специальной техники, пункт управления БПЛА и 175 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 239 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Вербового и Березового.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали 17 вражеских атак в сторону населенных пунктов Верхняя Терса, Староукраинка, Цветковое, Воздвижевка, Косовцево, Горькое и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

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