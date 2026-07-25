путин готовит условия для расширения мобилизации, маскируя это другими словами - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что российский диктатор готовит условия для расширения мобилизации. Потери россиян за семь месяцев составили почти 225,5 тысяч человек.
российский диктатор владимир путин готовит условия для расширения мобилизации. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится. Об этом в вечернем обращении 25 июля заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, цифры российских потерь говорят сами за себя.
За неполные семь месяцев этого года в ряды российских вооруженных сил поступил 221 тысяча человек. В то время как потери россиян за тот же период составили почти 225,5 тысяч, и из них 131 тысяча - это убитые, почти 93 тысячи - раненые, значительное количество ранений - тяжелые, потому что у россиян тотально плохая фронтовая медицина
В то же время все больше россиян замечают путинскую войну и теряют от нее и думают, что войну не нужно затягивать, добавил Зеленский.
Важно, чтобы мы с партнерами могли надавить на россию достаточно, чтобы мысли о прекращении этой агрессии стали доминировать - мысли о мире, а не о дополнительной российской мобилизации. Наши дальнобойные операции, наши мидстрайки этому способствуют
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рф готовит значительную мобилизацию на осень. По его словам, Украина должна превентивно от этого защищаться на всех уровнях.