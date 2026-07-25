путин готовит условия для расширения мобилизации, маскируя это другими словами - Зеленский

российский диктатор владимир путин готовит условия для расширения мобилизации. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится. Об этом в вечернем обращении 25 июля заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

По словам Зеленского, цифры российских потерь говорят сами за себя.

За неполные семь месяцев этого года в ряды российских вооруженных сил поступил 221 тысяча человек. В то время как потери россиян за тот же период составили почти 225,5 тысяч, и из них 131 тысяча - это убитые, почти 93 тысячи - раненые, значительное количество ранений - тяжелые, потому что у россиян тотально плохая фронтовая медицина