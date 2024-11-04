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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте за сутки 169 боев: горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях

На фронте за сутки 169 боев: горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях

Киев  •  УНН

06:29 • 3883 просмотра

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За минувшие сутки произошло 169 боевых столкновений, из них больше всего на Покровском и Кураховском направлениях. Враг нанес 90 авиаударов и совершил более 4400 обстрелов украинских позиций.

Почти треть боев на фронте за прошедшие сутки произошла на Покровском и Кураховском направлениях, на Курском направлении украинские воины отбили тринадцать вражеских атак, сообщили в утренней сводке на 4 ноября в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

За прошедшие сутки произошло 169 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По имеющейся информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 90 авиационных ударов, в частности сбросил 142 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, осуществил более 4400 обстрелов, из них 98 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1564 дрона-камикадзе.

Три удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, при этом, как сообщается, поражены три артиллерийские системы и оперативно-тактический ракетный комплекс.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг четыре раза проводил наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 16. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Загрызово, Кругляковки, Вишневого и Першотравневого.

На Лиманском направлении наши войска остановили девять атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Грековка, Терны и Диброва.

Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Торецк, Дружба, Петровка и Дилиевка на Торецком направлении, к тому же враг четыре раза пытался продвинуться вперед в районе Торецка.

27 атак, такое количество за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку Миролюбовки, Лисовки, Луча, Сухого Яра, Новогродовки и Вишневого.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Ильинки, Островского, Дальнего, Антоновки и Катериновки оккупанты 27 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Двенадцать атак противника остановили наши защитники в районе Трудового, что на Времовском направлении.

На Ореховском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении захватчики трижды безрезультатно атаковали позиции наших войск.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

«Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес двадцать восемь авиаударов, применив 40 управляемых авиабомб, также украинские защитники отбили тринадцать вражеских атак», - говорится в сводке.

Еще плюс 1300 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага4 ноября 2024, 05:57 • 8047 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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