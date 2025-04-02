На фронте вражеские войска продвинулись возле Серебряного - DeepState

Оккупанты продвинулись возле одного населенного пункта. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

На фронте продолжаются интенсивные боевые действия. Враг совершил продвижение в районе населенного пункта Срибное.

Напомним

По данным Генштаба, с начала этих суток произошло 141 боевое столкновение. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

россияне продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой области - DeepState