На фронті ворожі війська просунулися біля Срібного - DeepState

Окупанти просунулися біля одного населеного пункту. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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На фронті тривають інтенсивні бойові дії. Ворог здійснив просування у районі населеного пункту Срібне.

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За Генштабом, від початку цієї доби відбулося 141 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

росіяни просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepState