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НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14344 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

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На фронті ворожі війська просунулися біля Срібного - DeepState

Київ • УНН

 • 8092 перегляди

За DeepState, окупанти здійснили просування в районі населеного пункту Срібне.

На фронті ворожі війська просунулися біля Срібного - DeepState

Окупанти просунулися біля одного населеного пункту. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Деталі

На фронті тривають інтенсивні бойові дії. Ворог здійснив просування у районі населеного пункту Срібне.

Нагадаємо

За Генштабом, від початку цієї доби відбулося 141 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. 

росіяни просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepState31.03.25, 01:39 • 9457 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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