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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте уже произошло более 140 боев с начала суток: где оккупанты активнее всего атакуют ВСУ

На фронте уже произошло более 140 боев с начала суток: где оккупанты активнее всего атакуют ВСУ

Киев  •  УНН

 • 4013 просмотра

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Российские войска предприняли 146 попыток атаковать позиции ВСУ, наибольшая активность на Покровском и Кураховском направлениях. На Покровском направлении произошло 43 атаки, на Кураховском - 31 попытка прорыва.

Ситуация на фронте отмечается особой активностью врага на Покровском и Кураховском направлениях. Противник применяет все имеющиеся силы и средства для достижения своих целей. Всего с начала суток произошло 146 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 воскресенья, передает УНН

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты трижды осуществляли штурмы оборонительных рубежей украинского войска в районах Волчанска, Липцов и Высокой Яруги.

На Купянском направлении противник восемь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово. Две вражеские атаки продолжаются до сих пор.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила 21 атаку позиций украинцев вблизи Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленого Гая, Заречного, Тернов, Ямполовки, Надежды и Макеевки. Восемь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще 13 - продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении захватчики без успеха штурмовали позиции нашей армии вблизи Ступочек. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении враг сосредоточил свои наступательные усилия в районах Торецка, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки, где произошло семь боестолкновений, в настоящее время идут еще три боестолкновения.

ВСУ провели успешную операцию по зачистке квартала в Часовом яру от оккупантов8 дек. 2024, 13:48 • 7449 просмотров

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 43 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Желтое и Чумацкое. Силы обороны сдерживают натиск, в настоящее время отбили 36 атак противника, семь боестолкновений - продолжаются до сих пор. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Сонцовки, Старых Тернов, Максимильяновки, Дачного, Курахово, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки на Кураховском направлении. По уточненной информации сегодня уже отбито 22 из 31 атаки оккупационной армии. Идут ожесточенные бои.

На Времовском направлении противник 13 раз шел на штурм позиций наших подразделений неподалеку Новоселки, Новодаровки, Сухих Ялов и Благодатного. Продолжаются шесть боестолкновений.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали наши подразделения вблизи Нестерянки.

Захватчики не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций на Приднепровском направлении. Так, за сегодня они совершили три безрезультатных штурма позиций наших защитников.

На Гуляйпольском и Северском направлениях враг активных действий не проводил.

Украина с начала полномасштабного вторжения потеряла 43 тыс. военных-Зеленский8 дек. 2024, 11:19 • 19592 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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