Украина с начала полномасштабного вторжения потеряла 43 тыс. военных-Зеленский

С начала полномасштабного вторжения России Украина потеряла 43 тыс. воинов, погибших на поле боя. Также 370 тыс. случаев оказания помощи раненым. Потери рф составляют 750 тыс. военных, из которых - 198 тыс. убитыми.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Обновленные данные о российских потерях превышают 750 тыс. их людей. Это 198 тыс. убитых россиян и более 550 тыс. раненых.

наши люди ценой своих жизней защищают свой дом, и каждая жизнь наших воинов и наших гражданских ценна для нас.

С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тыс. воинов, погибших на поле боя 370 тыс. случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50% раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что одно из ключевых различий между российской армией и Силами обороны Украины – это уровень развития фронтовой медицины, который в украинской армии значительно выше.

С сентября этого года Россия тратит на поле боя людей в соотношении 5 и даже 6 против 1 у нас. Так они хотят захватить больше Земли, прежде чем давление мира на них может усилиться до невыносимого. Кроме того, не забываем о наших людях в российском плену – это тысячи людей, военных и гражданских, и часть из них в плену еще с 2014-го, когда началась оккупация.

за время от 24 февраля 2022 года нам уже удалось вернуть из России 3935 наших людей: 3767 воинов и 168 гражданских. Мы должны вернуть всех, и это все еще значительная работа. И мы должны установить правду обо всех пропавших без вести наших людях - добавил Зеленский.

Президент также отметил, что война не может закончиться просто бумажкой и несколькими подписями, а прекращение огня без гарантий может быть разгорячено снова в любой момент, как Путин это уже делал.

Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, надо гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию. Мы все знаем Путина очень хорошо-он болен войнами. Он начал свою карьеру жестокой войной против Чечни и постоянно разжигает другие войны. Его можно остановить только силой, силой лидеров мира, которые могут стать лидерами мира. Рассчитываем на Америку и весь мир для остановки Путина. Единственное, чего он боится, – это Америка и единство мира. Именно о мире благодаря силе мы говорим со всеми нашими партнерами – о реальном мире и о шагах и гарантиях, которые для этого нужны людям и государству, на которое напала Россия - резюмировал глава государства.

Напомним

Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях захватчиков по состоянию на 8 декабря 2024 года. За сутки враг потерял 1460 военных, 5 танков и 36 боевых машин.

новоизбранный президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина потеряла 400 тыс. военных, а Россия - около 600 тыс.