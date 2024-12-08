ВСУ провели успешную операцию по зачистке квартала в Часовом яру от оккупантов
Киев • УНН
Силы обороны освободили квартал Часового Яра от вражеской пехоты, которая ранее пересекла Канал. Противник продолжает штурмовать город, используя походные группы и авиацию.
Силы обороны зачистили один из кварталов в Часовом Яру от вражеской пехоты, которой удалось пройти через канал закрепиться в одной из развалин. Об этом заявил представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Андрей Полухин в эфире Суспільне, передает УНН.
Детали
"Ситуация остается непростой. Противник пытается штурмовать позиции наших защитников в районе города времен овраг, пытается их и обходить, и использует малые пехотные группы в качестве ДРГ, пытающихся завязать бой в тылу, за спинами наших защитников. Враг активно обстреливает из различных огневых систем территорию города, также оказывает поражение авиационными бомбами", - сказал Полухин.
Он рассказал, что на данный момент не владеет информацией по накоплению резервов вокруг Часового Яра, но отметил, что враг пока хватает тех резервов, которые были накоплены ранее.
Также он отметил, что особых изменений в тактике армии рф не наблюдается, поскольку бои продолжаются в пределах городской полосы.
Кроме того, представитель заявил, что Силам обороны удалось зачистить один из кварталов Часового Яра.
"На данный момент одна из успешных операций - это зачистка одного из кварталов города времен овраг от вражеской пехотной группы, которой удалось пройти через Канал и закрепиться в одной из руин. Наши ребята зашли на территорию и зачистили несколько зданий", - рассказал Полухин.
Напомним
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили ряд пунктов управления и сосредоточения личного состава оккупантов.