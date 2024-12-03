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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте состоялось 180 боестолкновений, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

На фронте состоялось 180 боестолкновений, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 3324 просмотра

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За минувшие сутки произошло 180 боевых столкновений, самое горячее на Покровском и Кураховском направлениях. Враг нанес 42 авиаудара и совершил почти 4000 обстрелов позиций ВСУ.

В настоящее время произошло 180 боевых столкновений. Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Времовском и Купянском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 03.12.2024, передает УНН.

Сегодня государство-террорист нанесло 42 авиаудара, сбросив при этом 47 КАБ. кроме того, захватчики задействовали для ударов 650 дронов-камикадзе и совершили почти 4000 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении Российские террористы шесть раз безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска, глубокого и в направлении Казачьей Лопани.

По предварительным подсчетам, сегодня агрессор потерял 58 военнослужащих убитыми и ранеными и два автомобиля уничтоженными, также Украинские воины уничтожили семь БпЛА и повредили танк, две артиллерийские системы и три единицы автомобильной техники врага.

Шестнадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Первомайского подразделения Сил обороны отбили десять штурмов. Продолжаются шесть боестолкновений.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска девять раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Першотравневое, Новоегоровка, Грековка, Ямполовка и Терны.

Три атаки захватчиков отразили украинские подразделения на Краматорском направлении, противник пытался продвинуться вперед к Ступочкам, Белой горе и в районе временного оврага. Вражеская авиация нанесла удар по Константиновке.

В Торецке и Нелиповке противник три раза пытался улучшить свое положение на Торецком направлении, атаки отбиты Силами обороны.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 44 раза атаковал наши позиции в районах Миролюбовки, листовки, Луча, Даченского, Млечного и Новопустинки. Шесть боестолкновений до сих пор продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 395 военнослужащих убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили семь боевых бронированных машин, две артиллерийские системы, три мотоцикла и единицу автомобильной техники оккупанта. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения боевой бронированной машине, артсистеме и вражескому танку.

На Кураховском направлении в настоящее время суток зафиксировано 38 вражеских атак. Четыре из них продолжаются. В основном бои продолжаются в районах Солнцовки, Зари, Дальнего, Курахового, Елизаветовки и Ганновки.

Двадцать три раза противник сегодня штурмовал передний край нашей обороны в районах Константинопольского, Сухих можжевельников, Раздольного, Макаровки и Новодаровки на Времовском направлении, шесть боестолкновений продолжаются.

Враг провел четыре атаки в районах работы ного, Новоданиловки и Новоандреевки на Ореховском направлении, все атаки отбиты нашими защитниками.

Пять раз безрезультатно враг пытался атаковать позиции украинских защитников на Приднепровском направлении.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где наши войска отбили 20 атак противника, еще шесть боевых столкновений продолжается,

- добавили в Генштабе.

рф готовится к определенным действиям в Запорожской области, но сил для наступления на Запорожье у нее недостаточно - ЦПД СНБО3 дек. 2024, 09:48 • 20989 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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