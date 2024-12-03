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рф готовится к определенным действиям в Запорожской области, но сил для наступления на Запорожье у нее недостаточно - ЦПД СНБО

рф готовится к определенным действиям в Запорожской области, но сил для наступления на Запорожье у нее недостаточно - ЦПД СНБО

Киев  •  УНН

 • 8378 просмотра

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Руководитель ГПД СНБО сообщил о подготовке рф к действиям в Запорожской области, однако отметил недостаточность сил для наступления на город Запорожье. Враг проводит накопление и перегруппировку личного состава и техники.

Российские оккупанты действительно готовятся к определенным действиям в Запорожской области. Но сил для наступления на сам город Запорожье у врага сейчас недостаточно. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.

Как и писал ранее, когда говорим о Запорожском направлении и подготовке действий врага на нем, важно не путать Запорожскую область и Запорожье. Враг действительно готовится к определенным действиям в Запорожской области, к которым также готовы Силы обороны. Но сил для наступления на сам город Запорожье у врага сейчас недостаточно. Это совсем другой масштаб по ресурсам и живой силе, чем у врага сейчас есть

- заявил Коваленко.

Он отметил, что некоторые эксперты в соцсетях грешат и постоянно говорят о Запорожье и искажают слова других военных.

"К сожалению, я вижу, что некоторые эксперты в соцсетях грешат и постоянно говорят о Запорожье, еще и коверкают слова других военных. Желательно этого не делать. Когда это делают россияне-оно понятно, информационная война все же", - написал Коваленко.

Дополнение

30 ноября в комментарии "Суспільному"  командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Алексей Хильченко сообщал, что армия рф готовится к наступлению в Запорожской области. В настоящее время российские войска проводят накопление и перегруппировку личного состава и техники, одновременно продолжая ежедневные штурмовые действия пехотными группами.

В конце сентября представитель Сил обороны юга заявлял, что оккупанты готовятся к штурмовым действиям на Запорожском направлении.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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